Аналитик предрек укрепление доллара в 2023 году

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что доллар укрепится в 2023 году.

Он полагает, что американская валюта улучшит свои позиции за счет рецессии, рекордной инфляции и увеличения процентных ставок в мире. Кроме того, продовольственный и энергетический кризисы также подтолкнут доллар.

По мнению эксперта, доллар может поддержать повышение ставки ФРС США.

Васильев также предположил, что на доллар повлияют геополитические кризисы на Ближнем Востоке и ухудшение отношений КНР и США.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что покупать доллары и евро нужно, когда на рынке тихо, и валюта еще относительно недорогая.