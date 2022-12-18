Bloomberg: российский рынок акций показал худшее падение среди всех мировых индексов в 2022 году

Российский рынок акций продемонстрировал в текущем году худшие результаты в мире. Больше всего среди всех 92 глобальных индексов упали котировки РТС (-35%), а индекс Московской биржи (Мосбиржи) по итогам 2022-го может снизиться на 44%, сообщает Bloomberg.

«Индекс РТС, деноминированный в долларах, в этом году упал на 35%, что делает его худшим показателем среди 92, отслеживаемых Bloomberg в мире в местной валюте, и третьим худшим в долларах. Российский индекс MOEX, рассчитанный в рублях, упал на 44%, достигнув самого резкого годового падения с 2008 года», — говорится в материале.

При этом в случае еще большего обострения конфликта на Украине российский фондовый рынок могут ожидать «новые потери». Причиной может стать возможное ужесточение международных санкций против Москвы, указал старший валютный аналитик компании InTouch Capital Markets Ltd. Петр Матис.

«Российские акции отражают мрачные перспективы, поскольку западные санкции начинают давить на отечественную экономику. Перспектива глобального спада в течение следующих нескольких кварталов не сулит ничего хорошего для российской нефти, особенно в то время, когда Евросоюз полностью привержен сокращению своей зависимости от российских сырьевых товаров», — заключил Матис.

30 ноября директор департамента денежного рынка Московской биржи (Мосбиржи) Сергей Титов заявил, что объем операций с долларами и евро на денежном рынке торговой площадки сократился в 20 раз. По итогам 11 месяцев текущего года доля торгов с участием ведущих мировых расчетных единиц опустилась ниже 1%.