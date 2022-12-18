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РИА Новости: крупные российские банки открыли корреспондентские счета в Индии

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Global Look Press

Ряд российских банков активизировали открытие корреспондентских счетов в индийских кредитных организациях. Валютой подобных счетов стали местные рупии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса российских банков.

«Недавно Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в своем филиале в Индии. Аналогично поступили ВТБ, открывший специальный счет в своем индийском филиале, и Росбанк, открывший корсчет в национальной валюте Индии», — говорится в материале.

О своих планах в обозримом будущем открыть корреспондентские счета в Индии заявил и директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банк». Это объясняется перспективностью национальной валюты азиатской страны — рупии. В свою очередь, в «Азиатско-Тихоокеанском банке» планируют открыть корсчета в банках Индии для расчетов в нацвалютах между странами. Допускают возможность открытия счетов в рупиях и в банке «Зенит», уточняется в статье.

12 декабря глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщил, что Индия со следующей недели начнет использовать рупии в торговых расчетах с Россией. Экспортеры и импортеры уже начали обращаться в местные банки для открытия счетов в рупиях.

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