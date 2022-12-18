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«Цифра брокер»: в 2023 году все большее число компаний станут возвращаться к выплате дивидендов

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В следующем году российские компании станут активнее выплачивать дивиденды своим акционерам. Это будет связано с решением вопроса с иностранными инвесторами, приводит слова директора департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александра Цыганова газета «Коммерсантъ».

«Бизнес, особенно в России, привык адаптироваться к любым ситуациям и внешним вызовам. Одним из сдерживающих факторов дивидендной активности может быть наличие иностранных акционеров. Компании так или иначе решат эту задачу и вернутся к выплатам», — заявил директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

При этом тенденция возврата части российских компаний к практике дивидендных выплат стала прослеживаться уже в декабре 2022 года. Например, в начале первого зимнего месяца акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании одобрили дивиденды по итогам девяти месяцев.

Акционеры должны получить выплаты в размере 256 руб. за акцию, а также нераспределенные дивиденды за второе полугодие 2021 года в размере 537 руб. за каждую ценную бумагу. В общей сложности номинальные держатели и другие зарегистрированные акционеры компании получат 793 руб. на акцию не позднее 31 января 2023 года.

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