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Аксенов предложит Белоруссии рассмотреть Крым как южные морские ворота ЕАЭС

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов предложит Белоруссии рассмотреть Крым как южные морские ворота ЕАЭС, сообщает ТАСС.

«До конца текущего года мы планируем заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством республики и Витебским областным исполнительным комитетом <...> Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза», — заявил Аксенов.

Он добавил, что на данном этапе идут переговоры с главой Витебской области Александром Субботиным насчет времени и места подписания документа, а белорусские производители изучают Крым для организации сборочных производств.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что общий объем контрактов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) полуострова в рамках государственного оборонзаказа превышает 23 млрд рублей — он отметил, что в Крыму наладили сборку беспилотников.

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