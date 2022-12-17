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В ряде супермаркетов Венгрии ввели количественные ограничения на покупку продуктов

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Одна из крупнейших в Венгрии торговых сетей Aldi («Алди») установила в субботу в своих супермаркетах количественные ограничения на выдачу продуктов на руки. Данное решение в руководстве сети объяснили повышенным спросом граждан на ряд категорий продуктов, на которые правительство заморозило цены, сообщает ТАСС.

«Aldi хочет гарантировать, что все потребители будут имеют доступ к продуктам с низкими ценами», — пояснили в торговой сети.

Количественные ограничения затронули несколько категорий продуктов. Среди них — растительное масло, молоко, пшеничная мука и другие виды продукции, уточняется в материале.

«С 17 декабря в магазинах Aldi по всей стране установлены следующие количественные ограничения на продажу товаров по льготным ценам: растительное масло — 1 литр, молоко — 1 литр, сахар-песок — 1 кг, куриные грудки — 1 упаковка, пшеничная мука — 1 кг, картофель — 1 кг или 1 пакет, яйца — 1 десяток», — заключается в заметке.

14 декабря министр сельскохозяйственного развития Венгрии Иштван Надь объявил о решении властей республики продлить до 30 апреля 2023 года меры по заморозке цен на основные продукты питания. Мера призвана помочь наиболее уязвимым слоям населения в условиях усиления энергетического кризиса.

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