Глава Азербайджана Алиев заявил о строительстве еще одного энергетического моста из Баку в Европу

Баку начинает строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу. Страна может стать важным поставщиком энергетических ресурсов в европейские страны, в том числе возобновляемых, приводит слова президента Азербайджана Ильхама Алиева РИА Новости.

«Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу. Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном «зеленой» энергии», — заявил Алиев в ходе выступления на проходящем в Бухаресте пленарном заседании.

По его словам, у Азербайджана есть необходимый энергопотенциал для наращивания поставок в страны Евросоюза (ЕС). Речь идет о ветровой и солнечной энергии.

«Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт морской ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря», — заключил Алиев.

25 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта подключиться к поставкам «зеленой» электроэнергии из Азербайджана. Баку будет поставлять энергию в Грузию, а оттуда она пойдет по подводному трубопроводу в Румынию. Венгрия рассматривает возможность присоединения к данному энергетическому проекту.