В Германии открылся первый плавучий терминал по приему СПГ

В Германии в городе Вильгельмсхафен открылся первый плавучий

терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), передает РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на церемонии открытия терминала отметил, что такое решение было принято из-за стремления Германии избавиться от зависимости от российского газа.

«Мы действительно смогли сделать так, чтобы за короткие сроки этот терминал был установлен, и теперь мы видим это судно... И это очень важный вклад в нашу безопасность», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что первый в Германии частный терминал, который будет принимать сжиженный природный газ (СПГ), откроется на несколько недель позже запланированных первоначально сроков.

При этом терминал уже подключен к основной сети трубопроводов. Когда же он будет запущен, то газ будет направляться в трубопроводы EUGAL, OPAL и NEL.

В конце ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе дебатов в бундестаге, что первые терминалы по приему СПГ в Северной Германии будут введены в эксплуатацию через несколько недель.