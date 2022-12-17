Кабмин РФ направит 10 млрд рублей на поддержку льготного лизинга техники для аграриев

Правительство России дополнительно направит 10 млрд рублей на поддержку льготного лизинга сельскохозяйственной техники для аграриев в 2022 — 2023 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В распоряжении отмечается, что эти средства поступят в уставный капитал компании «Росагролизинг», которая является одним из базовых поставщиков агропромышленной российской техники.

Как отметили в кабмине, бюджетные инвестиции помогут получить сельхозтоваропроизводителям России как минимум 1,7 тыс. единиц сельхозтехники на льготных условиях.

В распоряжении сказано, что решение о поддержке льготного лизинга позволит сохранить темпы технологической модернизации и повысить объемы производства продукции, что, в свою очередь, позитивно скажется на продовольственной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что российское правительство посредством докапитализации Россельхозбанка направит в 2022 году 12,6 млрд рублей на поддержку аграриев в рамках проекта «Экспорт продукции АПК».

Также стало известно, что с 1 января 2023 года для двух категорий аграриев, которые получают гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия поддержки.