Tez Tour вернет деньги не сумевшим вылететь в Египет клиентам

Международный туристический оператор Tez Tour вернет в полном объеме деньги за туры клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря. Об этом информирует РИА Новости.

«Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам», — сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании рассказали, что рейсы невозможно выполнить из-за введенных ограничений на полеты и запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на использование предложенного альтернативного маршрута.

В компании уточнили, что туристы, которые не смогли вылететь из Египта, получат дополнительное уведомление о дате и условиях обратных вылетов.

«Клиенты Tez Tour, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что сейчас авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров и прикладывает все усилия по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря.

Утром 15 декабря сотни россиян не смогли вылететь в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из аэропорта Внуково из-за задержки рейсов на восемь часов. Туристы, которые должны были покинуть Египет на обратных рейсах, также не смогли вылететь и остались в отелях до последующего уведомления.

Как пояснил ситуацию туроператор Tez Tour, задержки произошли из-за закрытия для пролета российских самолетов воздушного пространства Иордании.