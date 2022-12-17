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ФАС России изучит обоснованность введения штрафов для продавцов на Wildberries

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит в установленном порядке полученное обращение, в котором ведомство просят разъяснить механизм работы с поставщиками и начисления им штрафов со стороны маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что письмо с просьбой дать разъяснения по работе маркетплейса на имя руководителя ведомства направил член общественного совета антимонопольной службы Алексей Кожевников.

В ФАС подчеркнули, что данное письмо будет рассмотрено в установленном порядке.

Кожевников также приложил к письму материалы, которые демонстрируют то, что штрафы не отражаются в оферте и в документах о тарифах, на которые ссылается оферта, а также то, что сумма штрафов формируется не прозрачно, при этом сами по себе штрафы не имеют фото- и видеофиксации.

Ранее стало известно, что Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла проект закона, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли.

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