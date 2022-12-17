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Bloomberg: Tesla объявит о строительстве завода в Мексике на следующей неделе

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Global Look Press

Американская компания Tesla объявит о строительстве завода по производству электромобилей в Мексике на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что завод будет построен в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Он станет первым предприятием компании в Северной Америке, расположенным за пределами США

Новое предприятие станет частью программы по расширению глобального производства, в которую также входят фабрики в Остине, Берлине и Шанхае, утверждает агентство.

Информация о сроках начала эксплуатации завода и о том, какие модели будут на нем производиться, может быть также объявлена в ближайшие дни, подчеркивается в публикации.

Ранее стало известно, что американский предприниматель Илон Маск продал 22 млн акций компании Tesla стоимостью $3,6 млрд. 

22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что состояние Илона Маска сократилось более чем на $100 млрд с начала 2022 года. Только 21 ноября он лишился $8,6 млрд. Это произошло из-за самого сильного падения акций Tesla до минимума за два года.

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