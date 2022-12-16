«Молдовагаз» погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре

Газораспределительная компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с энергетическим холдингом «Газпром» за поставки природного газа в ноябре и декабре. Молдавская фирма перечислила российской компании $47,64 млн, сообщил в своем Telegram-канале председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«По состоянию на 16 декабря 2022 года, АО «Молдовагаз» рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре, оплатив ПАО «Газпром» 47,64 млн долларов США (более 923 млн леев)», — написал Чебан.

По его словам, молдавская компания сумела провести платеж «Газпрому» благодаря получению компенсаций в размере около 363,46 млн. леев от Министерства труда и социальной защиты республики. Денежные средства пошли на оплату контрактных обязательств по импорту российского природного газа.

16 декабря президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых стране объемов газа. Ранее вице-премьер республики Андрей Спыну заявлял о подготовке судебного иска к российскому энергохолдингу из-за необходимости Кишинева закупать топливо и электроэнергию на международном рынке.