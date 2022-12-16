Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Молдовагаз» погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Газораспределительная компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с энергетическим холдингом «Газпром» за поставки природного газа в ноябре и декабре. Молдавская фирма перечислила российской компании $47,64 млн, сообщил в своем Telegram-канале председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«По состоянию на 16 декабря 2022 года, АО «Молдовагаз» рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре, оплатив ПАО «Газпром» 47,64 млн долларов США (более 923 млн леев)», — написал Чебан.

По его словам, молдавская компания сумела провести платеж «Газпрому» благодаря получению компенсаций в размере около 363,46 млн. леев от Министерства труда и социальной защиты республики. Денежные средства пошли на оплату контрактных обязательств по импорту российского природного газа.

16 декабря президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых стране объемов газа. Ранее вице-премьер республики Андрей Спыну заявлял о подготовке судебного иска к российскому энергохолдингу из-за необходимости Кишинева закупать топливо и электроэнергию на международном рынке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть