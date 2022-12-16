Швейцария присоединилась к ЕС после введения им санкций против России

Швейцария присоединилась к Евросоюзу после введения им новых санкций против России, следует из опубликованного на сайте Федерального совета Швейцарии заявления.

В тексте отмечается, что ЕС 3 декабря «согласился применить новые санкции», связанные с ограничением цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, подразумевающие запрет на транспортировку таких продуктов, продаваемых выше установленной ЕС цены в $60 за баррель.

«Федеральный совет принял решение принять эти положения, приведя их в соответствие с мерами ЕС», — указано в документе.

16 декабря стало известно, что Совет ЕС утвердил новый пакет рестрикций в отношении РФ. В частности, новые меры затронут экспорт товаров двойного назначения, технологий авиационной и космической отрасли, будут заморожены активы еще двух российских банков, а также будут приостановлены лицензии на вещание российских телеканалов «НТВ», «НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и Первого канала.