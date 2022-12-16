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Набиуллина: в дополнительном регулировании валютных позиций банков нет необходимости

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Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор сейчас не видит необходимости во введении дополнительного регулирования валютных позиций банков. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас появляются возможности устанавливать дифференцированные надбавки в зависимости от типа валюты. На настоящий момент мы не видим необходимости в использовании такого инструментария», — сказала она.

По словам главы ЦБ, регулятор будет смотреть на балансы банков и их открытую валютную позицию и применять такие механизмы при наличии необходимости.

Набиуллина также отметила, что в настоящий момент в РФ продолжается процесс девалютизации банковских балансов.

Ранее эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк выразил мнение, что полного замещения американской и европейской валют рублями и юанями не произойдет. Это возможно только при применении административных или законодательных рычагов «выдавливания» недружественных валют из обращения.

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