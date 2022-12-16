На РНПК доставили крупнотоннажное оборудование для производства бензина

На производственную площадку Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), которая входит в «Роснефть», доставили два реактора для установки каталитического риформинга бензинов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты компании уточнили, что реакторы были доставлены на завод специализированным автомобильным транспортом, так как их высота составляет 6,5 и 7,5 метров соответственно, а масса – 30,7 и 39,1 тонны. При этом отмечается, что оборудование было спроектировано и изготовлено на российском предприятии.

«Установка каталитического риформинга играет важную роль в производстве высокооктанового бензина экологического класса «Евро-5». Завод ежегодно выпускает до 300 тыс. тонн стабильного катализата. Замена реакторов на установке позволит получать катализат с большим октановым числом (96 и более), а также увеличит межрегенерационный пробег катализатора, что дополнительно повысит качество производимого бензина», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в РНПК, компания реализует масштабную инвестиционную программу модернизации производства. Она направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, а также экологической и промышленной безопасности. Кроме того, реализованные в рамках программы проекты позволяют заводу производить бензины с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами - «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистое судовое топливо. Применение цифровых технологий позволило автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на основных технологических установках предприятия.