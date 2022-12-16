Цены на газ в Европе упали ниже $1340 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после открытия торгов в пятницу 16 декабря снизились на 10%, в моменте достигнув $1335 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Январские фьючерсы на газ в Европе после открытия торгов снизились на 4,2%, достигнув $1421,8. Через некоторое время цена опустилась до минимальных $1334,7 за тысячу кубометров. К 15.00 мск стоимость газовых фьючерсов составила $1344,71, а снижение составило 9,04% по сравнению с ценой четверга, когда к моменту закрытия торгов цена газа была на уровне $1484,1 за тысячу кубометров.

14 декабря аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что если Европа продолжит импортировать минимальный объем газа из России, ее ждет глубокий энергетический и промышленный кризис. Он подчеркнул, что ЕС не сможет найти более дешевое голубое топливо, чем российское.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что у России есть возможность восстановить статус главного поставщика газа в Европейский союз (ЕС). Агентство указало на слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который заявил, что остаться без российского газа навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным».