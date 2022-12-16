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Bloomberg: покупательская способность британцев продолжит снижаться в 2023 году

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Потребительское доверие жителей Британии снижается уже восемь месяцев подряд и продолжит свое падение и в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные GfK Ltd.

В публикации отметили, что все больше британских домохозяйств заявляют об ухудшении финансового положения, ожидая ухудшения ситуации в течение следующего года. Кроме того, показатель потребительского доверия в декабре достиг минус 42 пунктов, приблизившись к сентябрьскому рекорду в минус 49 пунктов.

«Реальная заработная плата падает, поскольку инфляция продолжает набирать обороты. Это еще больше ограничивает бюджет многих домохозяйств, особенно на фоне предрождественских покупок», — отметил директор по клиентской стратегии GfK Джо Стейтон.

По его словам, учитывая отсутствие каких-либо определенностей, положительных новостей в экономике и в целом безрадостную ситуацию, в ближайшие месяцы потребительское доверие не будет восстановлено.

14 декабря глава Минфина Британии Джереми Хант признал, что инфляция и рост цен влияют на жизнь британского общества. Министр отметил, что осведомлен о трудностях семей и бизнеса в стране на фоне экономической ситуации.

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