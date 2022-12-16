Комиссия московских риелторов снизилась на 30-50% из-за низкого спроса на аренду жилья

Низкий спрос на найм квартир на долгий срок в Москве привел к тому, что комиссия риелторов снизилась на 30-50% от месячной стоимости найма. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

«Комиссия за услуги риелторов в Москве при долгосрочной аренде жилья сократилась со 100% до 50–70% от месячного платежа. Такая тенденция характерна пока только для рынка Москвы», — отметила директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Участники рынка сошлись во мнении, что раньше комиссия доходила до 100% от месячной стоимости найма, однако сейчас она составляет не более 50-60%. Кроме того, из-за сложившихся обстоятельств серьезно растет конкуренция между риелторами. При этом такая ситуация наблюдается не только в Москве, но и в других крупных городах.

Аналитики посчитали, что на рынке стало увеличиваться число предложений от собственнок5ов, которые сдают жилье напрямую. При этом такая ситуация характерна в том случае, если на рынке кризис. Также сдать жилье без посредников пытаются те, кто собирается уехать из страны. Однако для жилья в высоком ценовом сегменте ситуация практически не изменилась.

8 декабря эксперты рынка заявили, что из-за непростых геополитических событий в мире спрос на аренду жилья в Москве резко упал, и он уже не вернется, как минимум до весны 2023 года.