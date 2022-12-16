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Глава Молдавии Санду сделала заявление по газу из «Газпрома»

Президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств

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Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вправе сама решить, где будет хранить и как будет использовать газ, который приобрела у «Газпрома». Об этом Санду сказала в эфире телеканала TVR-Moldova.

«Купленный российский газ — наша собственность. До тех пор, пока мы платим за газ, он является собственностью Молдавии. Это нам решать, когда и как его потратить, где хранить», — отметила она.

При этом глава республики пожаловалась, что российская компания «не выполняет условия контракта».

«Мне и остальным гражданам страны очевидно, что концерн не выполняет свои обязательства, которые прописаны в контракте. Он их нарушает», — указала Санду.

Ранее член фракции партии «Шор» в молдавском парламенте Регина Апостолова назвала намерение Кишинева подать в суд на «Газпром» провокацией против Москвы. Апостолова призналась, что ее партия бойкотирует заседания, так как ее члены «считают эти действия нецелесообразными». По ее словам, действия официального Кишинева направлены на окончательное разрушение отношений между Россией и Молдавией.

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