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Глава АКРА Сухов заявил, что экономика РФ восстановится к показателям до пандемии минимум за пять лет

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Alex Grimm/Reuters

Экономика России сможет восстановиться к показателям до пандемии коронавируса как минимум через пять лет. Об этом РБК заявил глава АКРА Михаил Сухов.

«Срок выхода экономики на допандемийный уровень — на самом деле, с ним нужно сравнивать — находится за рамками пятилетнего прогноза. Не думаю, что это уж какая-то такая радужная картина», — отметил Сухов.

По его словам, весь этот период будет происходить изменение экономики под влиянием санкций. При этом в отношении ограничений никто не занимался самообманом, так как было изначально ясно, что их действие будет достаточно продолжительное, как и то, что перестройка экономики тоже займет много времени. Поэтому даже пять лет можно считать вполне оптимистичным прогнозом.

Он добавил, что в 2022 году последствия санкций сглаживает фактор запасов и те контракты, которые не попали под санкции. При этом хорошее состояние российских финансов можно назвать одним из положительных моментов в сложившейся обстановке. То есть это помогает почти безболезненно наращивать госдолг.

Ранее в пятницу РБК, ссылаясь на обновленные данные Росстата писал, что ведомство пересмотрело направление спада экономики России, где во втором квартале она упала на 5,2%, после чего начала расти, при этом технической рецессии так и не случилось.

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