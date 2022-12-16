Немецкий концерн Henkel сменит название в России на Lab Industries с 2023 года

Немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, с 1 января 2023 года будет работать в качестве самостоятельной организации на российском рынке под названием Lab Industries. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам.

В письме отметили, что в апреле 2022 года немецкая Henkel объявила об уходе с российского рынка и с тех пор «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Необходимым условием для этого является независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel.

Источник издания указал, что Henkel пока что не смог продать свой бизнес. При этом среди желающих приобрести бизнес были лица, которые находились под санкциями Запада. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, справедливая цена сделки составляет €600 млн, однако в сложившихся обстоятельствах она должна идти с существенной скидкой.

Бурмистров добавил, что компания Henkel обособляет часть своего бизнеса в России ради того, чтобы уменьшить давление со стороны Евросоюза и выиграть время для подготовки к продаже. Вполне вероятно, что российский бизнес может быть продан частями, но совокупная стоимость все равно не сможет быть выше €300 млн.

В начале ноября РИА Новости сообщили, что Henkel, производящий бренды порошков Persil, «Пемос» и «Ласка», чистящего средства «Пемолюкс», клея «Момент» и других, продолжает работу по выходу из российского бизнеса. Закрыть этот процесс планируется не раньше конца 2022 года.