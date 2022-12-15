Набиуллина: избыточный контроль со стороны госорганов может отпугнуть частных инвесторов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что избыточный контроль со стороны государственных органов, подразумевающий контрольно-ревизионную деятельность, может отпугнуть частных инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.

«Избыточная и формальная контрольно-ревизионная деятельность госорганов тогда, когда есть меры господдержки, может отпугивать частных инвесторов, особенно инвестиции венчурного характера», — сказала она.

Ранее сообщалось, что известный инвестор из США и партнер Джорджа Сороса Джим Роджерс считает, что вкладываться в Россию в нынешней ситуации может быть выгодно, а тем, на кого не влияют западные санкции, стоит задуматься об этом прямо сейчас.

Роджерс аргументировал это тем, что инвестиции в экономику стран-участниц военных конфликтов, особенно если они близки к завершению, часто хорошо окупаются.