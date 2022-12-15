Польский оператор нефтепровода «Дружба» готовится к обороне объектов энергетики с армией

Польский оператор участка нефтепровода «Дружба» PERN заключил соглашение с Войсками территориальной обороны (ВТО) Польши с целью усиления сотрудничества по укреплению безопасности объектов критической инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера, это соглашение позволит укрепить устойчивость страны к различным кризисным ситуациям и даст возможность подготовить солдат ВТО и сотрудников PERN «к надлежащему сотрудничеству и реагированию».

В свою очередь командующий ВТО Веслав Кукула указал, что соглашение позволит командирам «проявлять инициативу в области развития компетенций по защите критически важной инфраструктуры» и «откроет возможность прохождения военной подготовки» сотрудниками компании.

12 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, обнаружили утечку. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.