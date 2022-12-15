Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канцлер Австрии выступил за проверку доступности газа на рынке

Канцлер Австрии Нехаммер: лимит цен на газ не должен привести к сокращению его предложения

close
100%
РИА «Новости»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за проверку доступности газа на рынке после введения ценового лимита. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходима проверка доступности (газа на рынке после введения лимита. — Газета.Ru), это и позиция Германии. Чтобы слишком низкий лимит цен не привел к тому, что предложение газа (на рынке) сократилось, что приведет к сложностям для всего ЕС», — сказал Нехаммер на саммите ЕС в Брюсселе.

22 ноября Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на импортируемый в ЕС газ на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива.

Также сообщалось, что ряд стран Евросоюза, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт⋅ч.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае принятия министрами энергетики стран Евросоюза введения лимита цен на газ его стране придется добиваться изменений в долгосрочных контрактах по газу с Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть