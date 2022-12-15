Финансист Гришунин посоветовал россиянам открыть вклад сейчас

Ставки по вкладам в 2023 году снизятся с 9-10% до 6,5-7,5% годовых. Поэтому россиянам лучше открыть вклад сейчас. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

«Ставки по вкладам в 2023 году будут зависеть от уровня ключевой ставки и потребностей банков в деньгах. Исходя из среднесрочного прогноза ключевой ставки в 6,5-8,5% годовых, средние ставки по депозитам будут колебаться в диапазоне 5,5%-9%. Однако мы считаем, что наиболее вероятен сценарий со средними ставками 6,5%-7,5%. По «длинным» депозитам, сроком более чем 1 год, возможны ставки и более 8% (вплоть до 10%). Но такие вклады, как правило, облагаются дополнительными условиями — отсутствие снятия и возможности пополнения. Сейчас максимальные ставки по вкладам составляют 9% годовых. Поэтому открывать вклад стоит сейчас», — рассказал Гришунин.

По мнению Гришунина, в конце 2022 года россиянам стоит присмотреться к новогодним предложениям. В частности, у некоторых крупных банков можно найти долгосрочные вклады с доходностью до 10%, добавил он.

«Если предположения о снижении инфляции до 4% к 2025 году являются верными, такие депозиты стоит рассмотреть консервативным инвесторам в качестве инструмента долгосрочных инвестиций», — отметил Гришунин.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», ставки по вкладам в конце 2022 года могут достигнуть 10% годовых.