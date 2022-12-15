В Кремле отреагировали на восстановление санкций стран Запада против «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, комментируя восстановление западных санкций против турбин «Северного потока», заявил, что это не повлияет на ремонт газопроводов.

«Может отразиться только на запуск единственной уцелевшей ветки. До ремонта дело не дошло, решений не принималось», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва не имеет результатов расследований и не знает, насколько страны, где случились диверсии, «будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины».

«Пока нет никаких решений по запуску уцелевшей ветки, поэтому вряд ли это повлияет. Турбины нуждаются в сервисе, санкции по-прежнему будут бить не только против кого они, но и против европейских потребителей», — добавил Песков.

Ранее глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли и министр природных ресурсов страны Джонатан Уильямс объявили, что канадские власти приняли решение восстановить санкции в отношении турбин для российского экспортного газопровода «Северный поток» из-за «изменившихся обстоятельств».