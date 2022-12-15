РБК: МВД предложило отслеживать доходы и уровень жизни российских силовиков

Министерство внутренних дел России внесло на рассмотрение правительственной комиссии законопроект, благодаря которому сотрудники силовых ведомств могут быть наделены полномочиями по проведению ежегодного мониторинга уровня жизни и данных о доходах сотрудников исполнительных органов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий пакет документов.

Речь идет о проверке в отношении сотрудников исполнительных органов, имеющих специальные звания, в том числе покинувших службы, и их семей.

МВД предлагает создать государственной системы непрерывного наблюдения и анализа основных показателей соцзащищенности сотрудников силовых ведомств и их семей «с целью выработки предложений по усилению социальной защиты указанных лиц».

Если законопроект одобрят, то закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В Минфине отметили, что с 2022 года Министерство обороны организует и ведет точно такой же мониторинг социального положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и их семей. Источник из Росгвардии, сообщил РБК, что мониторинг других силовых ведомств будет идентичен мониторингу Минобороны.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что в 2022 году СК привлек к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) 60 должностных лиц, 27 человек — за преступления при реализации государственного оборонного заказа.