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Финская Fortum может отказаться от трети проектов по строительству ветряков в России

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Global Look Press

Финская Fortum может отказаться от трети проектов ветряных станций (ВЭС), которые были получены в 2021 году на конкурсе по рекордно низким ценам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект протокола заседания «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и источники.

В публикации отметили, что речь о проектах на 460 МВт с ценой поставки менее 2 руб за 1 кВт/ч и запуском в 2025–2027 годах. При этом главный конкурент финской компании — «Новавинд» — в 2021 году забрал 460,7 МВт по ставке в 5,1 руб.

Собеседники издания указали, что основным претендентом на объемы «Фортум» может стать компания «Росатом», так как в стране больше нет других производителей локализованного оборудования. При этом производить это оборудование хотят «Силовые машины» и «Татнефть», но пока они не смогли достичь определенных договоренностей с китайскими поставщиками.

Эксперты рынка посчитали, что сейчас экономическая ситуация достаточно нестабильная, поэтому отказ от участия в проекте со стороны Fortum вполне может быть. При этом большой конкуренции на конкурсе, где будут объемы освободившиеся объемы финской компании, не должно быть. Речь идет о том, что барьер для входа в ВИЭ достаточно высок, а цены на новом конкурсе могут быть около 6 руб за 1 кВт/ч.

10 ноября глава компании Маркус Раурамо заявил, что о точных сроках ухода финского производителя тепловой и электрической энергии — компании Fortum — с российского рынка говорить пока преждевременно. Руководство концерна пока не приняло окончательного решения, когда сможет продать все активы в стране.

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