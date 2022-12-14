Глава ФРС Пауэлл: регулятор продолжит повышать базовую процентную ставку

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытому рынку заявил, что регулятор продолжает повышать базовую процентную ставку, притом, что последствия этого «еще предстоит ощутить». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ФРС ожидают, как и ранее, что продолжать повышать ставку будет уместно «для достижения такого положения кредитно-денежной политики, которое в достаточной степени окажет сдерживающий эффект для возвращения инфляции к 2% с течением времени».

Пауэлл отметил, что в 2022 году были предприняты решительные меры для ужесточения кредитно-денежной политики, последствия чего «еще предстоит ощутить».

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, ухудшила прогноз по инфляции с 2,8% до 3,1%.