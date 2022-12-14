Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ФРС Пауэлл: регулятор продолжит повышать базовую процентную ставку

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытому рынку заявил, что регулятор продолжает повышать базовую процентную ставку, притом, что последствия этого «еще предстоит ощутить». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ФРС ожидают, как и ранее, что продолжать повышать ставку будет уместно «для достижения такого положения кредитно-денежной политики, которое в достаточной степени окажет сдерживающий эффект для возвращения инфляции к 2% с течением времени».

Пауэлл отметил, что в 2022 году были предприняты решительные меры для ужесточения кредитно-денежной политики, последствия чего «еще предстоит ощутить».

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, ухудшила прогноз по инфляции с 2,8% до 3,1%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть