Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии, имена которых стали известны в конце ноября, следует из сообщения организации.

В церемонии награждения принял участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

В конце ноября Сбер назвал имена первых лауреатов в трех номинациях. Академики РАН Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево победили в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» соответственно.

Каждый из ученых получил по 20 млн рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку — награждал деятелей науки глава банка Герман Греф, рассказали в Сбере.

Юрий Оганесян, доктор физико-математических наук. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

Александру Габибову, — доктору химических наук, — за открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Доктор физико-математических наук Александр Холево получил премию за основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных ученых. На ее основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.

Сбербанк в 2021 году учредил научную премию, которая охватывает исследования в области биологии, медицины, IT, математики, физики и других областей науки, и поощряет ученых, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность в России, исследования которых вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы.