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В Австрии заявили, что доля газа из России в импорте страны занимает до 50%

Гендиректор Energie AG Штайнекер: доля газа из России в импорте Австрии занимает до 50%

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Доля российского газа в импорте Австрии может составлять до 50%, а разговоры о сокращении зависимости от топлива из России до 20% являются неправдой. Об этом в интервью изданию OONachrichten заявил уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер.

«Хотя зависимость от российского газа уменьшилась, но не с 80 до 20%, как хотят убедить нас некоторые федеральные политики. Скорее, до 40-50%», — отметил Штайнекер.

По его словам, если газ из России поступает в регион обходными путями из других стран, то его уже не называют российским. То есть сейчас можно заявить, что происходит полная ложная маркировка.

Ранее в среду российский торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов заявил, что Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на €75 млн.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Италия сократила долю российского газа в поставках с 40% до порядка 10%.

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