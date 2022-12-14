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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднимался выше 64 руб. впервые с 13 октября. Об этом следует из данных торгов.

По данным на 18:10 мск курс доллара находился на уровне 64,02 руб.

В то же время курс евро рос до 68,19 руб.

6 декабря стало известно, что курс доллара на открытии торгов на Московской бирже поднялся выше отметки 63 руб. Таких значений курс американской валюты не достигала с 14 октября.

В начале декабря экономист Владимир Рожанковский и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявлял, что основная причина укрепления мировых валют — евро и региональных — связана с риторикой США, которая приводит к ослаблению доллара. Спред между долларом и евро сокращается, что отражается и на курсе валют.

Накануне персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов рассказывал, что россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов.

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