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Радий Хабиров выступил на гранд-секции международной недели бизнеса

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Пресс-служба Международной недели бизнеса

Глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках международной недели бизнеса принял участие в гранд-секции «БСК» как флагман развития химической промышленности России».

Руководитель региона поблагодарил руководство предприятий нефтегазового и химического сектора за эффективное взаимодействие с республикой и высокую социальную ответственность бизнеса.

«Экономическая и социальная стабильность Башкортостана тесно связана с эффективной работой наших крупнейших предприятий. И мы очень признательны коллективам наших флагманов нефтегазовой и химической отраслей за огромный труд в непростых современных условиях», — сказал Хабиров.

Участники сессии обсудили современные тренды в развитии химической промышленности России, перспективы развития отечественных технологий и материалов, в том числе в части импортозамещения, а также возможности расширения финансовых инструментов реализации отраслевых инвестиционных проектов.

С 14 по 16 декабря в Уфе проходит международная неделя бизнеса. На полях юбилейного форума состоится более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня из более чем 20 стран. Стратегическими партнерами Форума выступают АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Башкирэнерго».

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