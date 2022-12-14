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Профессор Зубаревич: реальные доходы россиян упали «без корректировок Росстата» на 8-9% с 2013 года

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Уровень реальных доходов населения России по итогам последних почти 10 лет упал, в лучшем случае, на 7-8%. В худшем, без «без корректировок Росстата» этот показатель снизился на 8-9%, приводит слова профессора кафедры экономической и социальной географии России МГУ Натальи Зубаревич газета «БИЗНЕС Online».

«Если мы берем совокупно (уровни реальных доходов населения — «Газета.Ru») с 2013 года, мы опять сидим на минус 7 процентах в лучшем случае. А по-честному, если без корректировок Росстата, то минус 8-9 процентов. Люди у нас обеднели, это надо понимать», — заявила Зубаревич.

Она отметила, что до сих пор остается непонятно, как скажется текущий экономический кризис на положении Москвы. Однако другие наиболее развитые российские регионы столкнутся с определенным спадом и ухудшением ситуации на производстве.

«Я пока не понимаю и внимательно слежу, просядет ли Москва — больно жирная. Но все остальные регионы полетят совершенно точно, потому что есть два фактора. Первое — все они максимально включены в глобальную экономику как экспортеры. И второе — чаще всего в них сидят продвинутые сборочные производства или нефтехим», — пояснила Зубаревич.

В данных отраслях будут серьезные трудности с импортозамещением высокотехнологичного оборудования. Это обусловлено тем, что данную продукцию могут воспринять в качестве оборудования двойного назначения, заключила она.

20 ноября доктор географических наук Наталья Зубаревич заявила о «чудовищном» обнищании значительной части населения России из-за отсутствия эмпатии и навыков логического мышления. У 40% граждан денежные доходы сейчас ниже, чем у среднего жителя РСФСР в 1991 году.

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