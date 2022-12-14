Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Fox News: президент США Байден толкает весь мир к энергетическому краху

close
100%
Michael Probst/AP

Европа провалила план по переходу на возобновляемые источники энергии в этом году, оказавшись во власти энергобедности, которую усиливает политика президента США Джо Байдена. Об этом заявил обозреватель Fox News Стивен Мур.

«Европа решила полностью переключиться на солнечную и ветровую энергию, но с треском провалила этот эксперимент. Эти маргинальные источники энергии не работают и не годятся для экономик с мощной промышленностью», — отметил Мур.

По его словам, современные политики прикрываются «зеленой» энергетикой ради своей выгоды, чтобы контролировать экономику и поведение людей. Однако хуже всего реакция самого Байдена, который видит в Европе пример для подражания. Причем, по планам, США хотят в энергопереходе обогнать европейские страны.

Он добавил, что из-за подобных желаний и решений Европа и США могут окончательно скатиться в пропасть энергетической бедности, когда вокруг будет отключаться электричество. При этом реальный пример, который показал европейский регион, говорит о том, что с энергопереходом надо повременить. Однако администрация Байдена стремиться дойти до катастрофы быстрее всех.

В конце октября турецкая газета Sabah писала, что в следующем году глобальная экономика может столкнуться с самым опасным энергетическим кризисом за всю мировую историю. По своим масштабам предстоящий спад будет резко отличаться от нефтяных кризисов 1970-х годов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть