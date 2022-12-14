Fox News: президент США Байден толкает весь мир к энергетическому краху

Европа провалила план по переходу на возобновляемые источники энергии в этом году, оказавшись во власти энергобедности, которую усиливает политика президента США Джо Байдена. Об этом заявил обозреватель Fox News Стивен Мур.

«Европа решила полностью переключиться на солнечную и ветровую энергию, но с треском провалила этот эксперимент. Эти маргинальные источники энергии не работают и не годятся для экономик с мощной промышленностью», — отметил Мур.

По его словам, современные политики прикрываются «зеленой» энергетикой ради своей выгоды, чтобы контролировать экономику и поведение людей. Однако хуже всего реакция самого Байдена, который видит в Европе пример для подражания. Причем, по планам, США хотят в энергопереходе обогнать европейские страны.

Он добавил, что из-за подобных желаний и решений Европа и США могут окончательно скатиться в пропасть энергетической бедности, когда вокруг будет отключаться электричество. При этом реальный пример, который показал европейский регион, говорит о том, что с энергопереходом надо повременить. Однако администрация Байдена стремиться дойти до катастрофы быстрее всех.

В конце октября турецкая газета Sabah писала, что в следующем году глобальная экономика может столкнуться с самым опасным энергетическим кризисом за всю мировую историю. По своим масштабам предстоящий спад будет резко отличаться от нефтяных кризисов 1970-х годов.