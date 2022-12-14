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МЭА: экспортные доходы России от продажи нефти упали еще до ввода предельных цен на сырье

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Brendan McDermid/Reuters

Россия начала терять в доходах от продажи нефти еще до введения западными странами механизма предельных цен на данный вид сырья на уровне $60 за баррель. Тенденция снижения выручки оформилась в начале ноября, сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

«В ноябре общий объем экспорта российской нефти увеличился на 270 тыс. баррелей в сутки до 8,1 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с апреля <....> Однако российские нефтяные компании получили 15,8 миллиарда долларов, что на 700 миллионов меньше, чем в октябре», — говорится в материале.

Одной из главный причин падения выручки российских сырьевых экспортеров в последний месяц осени стало резкое снижение цен на нефть марки Urals. В Северо-Западной Европе ее стоимость упала почти на $30 за баррель — до $43 к началу декабря.

Этот показатель значительно ниже предельной цены в $60 за баррель, окончательно согласованной странами G7, а также Австралией и Евросоюзом (ЕС). При этом другие ведущие марки подешевели в среднем на $15 за баррель из-за «слабой макроэкономической среды», отмечается в отчете МЭА.

14 декабря аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) повысили прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 1,7 млн баррелей в сутки. В то же время за 2022 год этот показатель должен увеличиться на 2,3 млн баррелей в сутки.

Рост спроса происходит на фоне первого за последние пять месяцев падения объемов предложения нефти. В настоящее время на глобальном рынке доступны в ежедневном режиме только 101,7 млн баррелей.

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