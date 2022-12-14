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«Ъ»: «Тинькофф Банк» может стать покупателем финтех-проекта для предпринимателей «Точка»

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«Точка»

Банк непрофильных активов «Траст» обсуждает вопрос продажи финтех-проекта для предпринимателей «Точка», который принадлежит организации с 2022 года, в том числе с представителями «Тинькофф Банка». Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение трех источников.

«Переговоры в продвинутой стадии, хоть стороны и стараются не афишировать этого. Все-таки «Тинькофф» пока избежал западных санкций, а «Точка», хоть сама и не под санкциями, совсем недавно перешла «Трасту» от подсанкционного «Открытия»», — сказал один из собеседников издания.

Еще один источник газеты сообщил, что банк «Траст» оценил свой актив в 20 млрд руб.

«Точка» — проект для работы с малым и средним бизнесом. С 2018 года 50% плюс 1 акция принадлежали банку «Открытие», еще 40% — Qiwi и 10% минус 1 акция принадлежали менеджменту «Точки» через Catalytic People.

В сентябре 2021 года «Открытие» купило у Qiwi 40% акций за 5 млрд руб. В марте 2022 года «Открытие» продало 90% акций «Точки» банку «Траст». Еще 10% ценных бумаг по-прежнему принадлежат Catalytic People Limited.

В начале декабря издание Frank Media написало, что ВТБ договорился с Центробанком об условиях покупки банка «Открытие».

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