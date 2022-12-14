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Швейцарский производитель цемента Holcim продаст российский бизнес

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Кирилл Брага/РИА Новости

Один из крупнейших в мире производителей цемента швейцарская компания Holcim объявила о продаже своего российского бизнеса местному менеджменту. Информацию об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

В швейцарской Holcim отметили, что российская компания сменит название и начнет вести операционную деятельность самостоятельно, без связи с головным офисом. Сделку по продаже активов завершат после одобрения регулирующих органов.

В пресс-службе компании также сказали, что уход из России существенно не повлияет на Holcim, поскольку в 2021 году на долю организации в стране приходилось менее 1% объема выручки.

В России к Holcim относятся четыре цементных завода: в Воскресенске и Коломне (Московская область), в поселке Ферзиково (Калужская область) и в Вольске (Саратовская область). Кроме того, организации принадлежат три карьера по добыче нерудных материалов в Карелии.

Во второй половине ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования «Союзцемента» написала, что производители цемента ухудшили прогноз по общему потреблению этого сырья в России, указав, что по итогам 2022 года закупки не превысят 61 млн тонн.

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