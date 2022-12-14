Всемирный банк: в 2021 году Россия выдала кредит Ирану впервые за 30 лет

В 2021 году Россия выдала Ирану первый кредит за последние 30 лет. Азиатская страна задолжала Москве обязательства на общую сумму $6 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

До этого в последний раз Иран брал кредит у России в 1992 году. Тогда Тегеран задолжал Москве в общей сложности $251,3 тыс., говорится в материале.

Кроме Ирана кредиты у России в 2021 году брали еще 37 стран. Размер их суммарной задолженности перед Москвой оказался на уровне $26,54 млрд. При этом крупнейшим должником России стала Белоруссия, которая в дальнейшем должна вернуть $8,5 млрд, уточняется в статье.

На втором месте по объему долгов оказался Бангладеш с обязательствами на общую сумму $4,4 млрд и Индия ($3,3 млрд). Размер задолженности этих стран перед Москвой по итогам прошлого года увеличился на более чем 30% и на 11,7% соответственно, говорится в материале.

14 декабря аналитики Всемирного банка представили статистический данные, согласно которым сильнее всего в 2021 году нарастил задолженность перед Москвой Узбекистан. Обязательства Ташкента подскочили на 77%, до $254,7 млн.