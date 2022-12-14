Российские блогеры потеряли до 80% дохода за прошедший год

Падение доходов блогеров к декабрю за прошедший год составило до 80%. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на информацию основателя коммуникационного агентства LVL UP Ирины Кобеляцкой.

«Это касается сфер, в которых доминировали зарубежные рекламодатели — например, в индустрии моды, информационных технологиях, играх. Здесь потери бюджета могут доходить до 80%», — сказала Кобеляцкая.

По словам директора по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, доходы блогеров упали также из-за отключения монетизации, блокировки соцсетей, сложностей с денежными переводами между странами.

Как отметил в разговоре с газетой основатель YouTube-канала Wylsacom (10,2 млн подписчиков) Валентин Петухов, он получает от видеохостинга в среднем в 10 раз меньше, чем раньше. По его словам особенно финансово неудачными стали апрель и март.

Во второй половине сентября издание The Verge написало, что видеохостинг YouTube анонсировал программу Creator Music, благодаря которой блогеры смогут использовать лицензионную музыку для монетизации своего контента.