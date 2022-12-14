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В «Альфа-Капитал» считают, что транспортные компании заработают на потолке цен на нефть

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Global Look Press

Транспортные компании могут заработать на потолке цен на российскую нефть за счет растущего спроса на танкеры из-за более сложной логистики в Азию относительно Европы. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на предположение портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина.

«Транспортные компании смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры по причине необходимости в большем количестве судов из-за более долгой логистики в Азию по сравнению с Европой», — сказал Скрябин.

Также, по мнению экономиста, предельная стоимость на российское сырье выгодна покупателям, которые приобретают эту нефть с большой скидкой — Китаю и Индии. Еще мера выгодна нефтетрейдерам.

3 декабря в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил о разработке механизма запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка.

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