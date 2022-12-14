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Объем нераспроданных квартир в российских новостройках достиг рекордного уровня

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В России площадь нераспроданных квартир в новостройках в этом декабре достигла 66 млн кв. м, или 66% от общего объема жилья в стадии строительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на «INFOLine-Аналитика».

Это максимальный показатель как минимум с января 2020 года. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров добавил, это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

Аналитический центр госкомпании «Дом.РФ» сообщает, что объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 млн кв. м, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. 25 млн кв. м приходится на проекты строящегося жилья, продажи в которых еще не открыты.

Ранее сообщалось, что снижение цен на рынке жилья Московского региона продолжится и в следующем году, отчего цены могут вернуться к показателям 2020 года. Основная проблема столичного рынка жилья, по оценке экспертов, заключается не в спецоперации на Украине, а в последствиях санкций и частичной мобилизации. Кроме того, за два коронавирусных года цены на жилье резко выросли, которые подогревались многочисленными льготными программами. Из-за этого образовался большой пузырь, который постепенно начинает сдуваться.

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