Лидер партии «Шор» обвинил власти Молдавии в блокировании диалога с РФ по вопросам экспорта

Лидер протестующей в Молдавии партии «Шор» Илан Шор подверг критике правительство республики за утаивание фактов участия оппозиции в разблокировании экспорта молдавской продукции в Россию. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Вице-премьер Молдавии, глава Минсельхоза Владимир Боля ранее сообщил, что 53 молдавских агропредприятия возобновили поставки плодоовощной продукции в РФ.

«Только после того, как мы добились полного разблокирования экспорта… министр сельского хозяйства… начал хвастать, что экспорт возобновился благодаря Агентству по безопасности пищевых продуктов. Нам понадобилось несколько месяцев переговоров с российскими чиновниками, которые вели и я, и члены моей команды, в том числе в Москве, чтобы разблокировать экспорт (фруктов и овощей). Хотя российская сторона изначально согласилась разрешить поставки только от компаний Оргеевского района Молдавии, мы настаивали на том, что этим правом должны воспользоваться все фермеры страны. Все эти действия были прозрачными, со своевременным информированием людей», — заявил Шор.

Также он обвинил молдавские власти в блокировании диалога с Россией по всем направлениям, включая и торговые отношения.

По словам политика, когда РФ ввела запрет на импорт фруктов и овощей из Молдавии из-за многочисленных санитарных нарушений и незаконных схем реэкспорта, которые использовали монополисты, контролируемые бизнесменом, экс-лидером Либерально-демократической партии и бывшим премьер-министром республики Владимиром Филатом, «режим Майи Санду (президент страны, бывший член партии Филата. – «Газета.Ru») набрала в рот воды. Как указал Шор, глава государства «не потрудилась помочь фермерам, устранить проблемы», которые вызвали данный запрет.

«В целом, она прекратила всякий диалог со своим восточным партнером», — добавил он.

В первой половине августа 2022 года советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что с 15 августа в Россию запрещено ввозить ряд растительной продукции из Молдавии. Решение приняли из-за неоднократного выявления в товарах из Молдавии опасных карантинных объектов.