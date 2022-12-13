Инвестор Роджерс заявил о сохранении проблем с инфляцией в мире из-за печатания денег

Мировая экономика будет продолжать встречаться с проблемами инфляции из-за того, что центробанки продолжают наращивать денежную массу. Об этом РИА Новости заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.

«В конце концов, у нас будет более сильная инфляция, потому что печатание денег всегда приводит к воспламенению цен и центробанки будут снова печатать деньги», — отметил Роджерс.

По его словам, серьезная инфляция будет сохраняться в мире в ближайшие несколько лет, так как центробанки как печатали, так и продолжат печатать деньги, и не будут останавливаться.

Он добавил, что на товарных рынках инфляция также может усилиться, если ситуация на Украине продолжит ухудшаться.

В конце ноября Financial Times проанализировал ключевые индикаторы экономики, опросил экспертов и пришел к выводу, что мировая инфляция, скорее всего, в данный момент находится на пике и дальше будет замедляться. Издание отмечает, что почти во всех странах «Большой двадцатки» в октябре 2022 года показатели оптовых цен производителей снизились в сравнении с сентябрем.