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Авиакомпания «Россия» откроет регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») открыла регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что полеты будут выполняться в аэропорт Аль-Мактум четыре раза в неделю на воздушных судах Airbus А319 с 28 декабря.

Согласно сообщению авиакомпании, для пассажиров из других регионов России также сохраняется возможность улететь в Объединенные Арабские Эмираты через Сочи.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщало, что ОАЭ вошли в топ самых популярных зарубежных направлений на новогодние праздники. Как отметили в ассоциации, страна обогнала Турцию, которая традиционно лидировала в предыдущие годы.

В АТОР пояснили, что спрос на новогодние путешествия в Эмираты вырос на 50% по сравнению с 2021-м. Эксперты связывают повышение интереса к направлению с наличием прямых рейсов (из регионов в том числе), небольшой продолжительностью полета (всего пять часов) и комфортным климатом.

В начале декабря посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок, а также из Москвы на Пхукет.

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