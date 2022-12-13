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Информационный штаб Арцаха: Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах

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Depositphotos

Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. Об этом сообщает агентство Armenpress, ссылаясь на Информационный штаб Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха).

«Прекращение поставок голубого топлива в таких погодных условиях является гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха», — сказано в заявлении штаба.

В марте Азербайджан уже приостанавливал подачу газа Карабах. Это привело к гуманитарному кризису в этой непризнанной республике.

Накануне стало известно, что группа азербайджанцев перекрыла связывающий Армению и Нагорный Карабах Лачинский коридор. Они требуют встречи с командующим российских миротворцев Андреем Волковым.

По данным карабахского омбудсмена Гегама Степаняна, около 1100 человек, включая 270 детей, не могут вернуться в свои дома из-за блокирования Лачинского коридора.

Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в Нагорном Карабахе существует угроза геноцида армянского населения, а действия Вооруженных сил Азербайджана напоминают «религиозный терроризм».

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