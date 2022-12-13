В МИД Финляндии назвали сумму расходов страны на структуру НАТО

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что его страна обязана поддерживать уровень расходов на оборону на уровне не менее 2% от ВПП страны. Он отметил, что расходы на административную команду НАТО должны составить €70-100 млн каждый год, а количество секретных документов увеличится, передает РИА Новости.

«Ежегодные расходы на вступление в НАТО оцениваются в €70-100 млн. Как член НАТО, Финляндия обязуется поддерживать уровень расходов на оборону на уровне не менее 2% от ВВП страны», — отметил Хаависто.

Министр указал, что дополнительные потребности в персонале, которые обусловлены членством в Североатлантическом альянсе, примерно составят около 110 человек в следующем году, но они будут уточняться по ходу развития членства. Хаависто также подчеркнул, что одним из последствий членства в альянсе станет организация различных функций национальной информационной безопасности до уровня, который должен соответствовать требованиям НАТО.

«Объем секретной информации будет увеличиваться. Потребность в ее обработке будет возрастать», — сказал он.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Финляндия может снять эмбарго на продажу Турции оружия и военной техники, введенное в 2019 году после начала турецкой военной операции в Сирии.