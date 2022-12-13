Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Финляндии назвали сумму расходов страны на структуру НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто: расходы страны на вступление в НАТО составят €70-100 млн

close
100%
Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что его страна обязана поддерживать уровень расходов на оборону на уровне не менее 2% от ВПП страны. Он отметил, что расходы на административную команду НАТО должны составить €70-100 млн каждый год, а количество секретных документов увеличится, передает РИА Новости.

«Ежегодные расходы на вступление в НАТО оцениваются в €70-100 млн. Как член НАТО, Финляндия обязуется поддерживать уровень расходов на оборону на уровне не менее 2% от ВВП страны», — отметил Хаависто.

Министр указал, что дополнительные потребности в персонале, которые обусловлены членством в Североатлантическом альянсе, примерно составят около 110 человек в следующем году, но они будут уточняться по ходу развития членства. Хаависто также подчеркнул, что одним из последствий членства в альянсе станет организация различных функций национальной информационной безопасности до уровня, который должен соответствовать требованиям НАТО.

«Объем секретной информации будет увеличиваться. Потребность в ее обработке будет возрастать», — сказал он.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Финляндия может снять эмбарго на продажу Турции оружия и военной техники, введенное в 2019 году после начала турецкой военной операции в Сирии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть