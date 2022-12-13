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В ФАС сообщили о получении жалобы завода «Кристалл» на Jägermeister

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Christophe Gateau/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба РФ получила обращение ликеро-водочного завода «Кристалл» на компанию Mast-Jägermeister - производителя Jägermeister. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке», — рассказали в ФАС.

Завод обвиняет производителя Jägermeister в нарушении антимонопольного законодательства — недобросовестной конкуренции, утверждая, что Mast-Jägermeister давила на производителя и ретейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а также на оптовиков и торговые сети, что они не продавали эти продукты.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что производитель крепкого ликера Jägermeister официально покидает Россию. По его словам, в настоящее время дистрибьюторы ищут варианты поставок.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, зарубежные компании друг за другом начали покидать российский рынок или временно приостанавливать свою деятельность в стране.

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