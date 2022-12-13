Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе назвал отрицательные последствия антироссийских санкций

Основными последствиями введения санкций против России стали рост инфляции и ценовые взрывы. Об этом RT заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Мы, как я уже говорил, ощущаем их в виде ценовых взрывов, роста инфляции в различных секторах: газовом, энергетическом, в сфере продовольственного снабжения. Повсюду происходит взрывной рост цен», — отметил Штрахе.

По его словам, сейчас дела в Европе идут так, что сохраняется возможность стремительного роста инфляции до марта 2023 года.

Он добавил, что в регионе будет нарастать число банкротств и неплатежеспособных граждан. Кроме того, часть предприятий уже находятся на грани закрытия, что приведет к резкому росту безработицы.

9 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на источник и полученный документ сообщило, что антироссийские санкции повлияли только на небольшую часть секторов экономики Евросоюза (ЕС). На компенсацию ущерба от санкций страны европейского региона потратили €525,5 млрд ($554 млрд). При этом больше всего пострадали поставки древесины и драгоценных металлов.